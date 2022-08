Comuna Ocnița va beneficia de extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare prin POIM Comuna Ocnița va beneficia de extinderea și modernizarea infrastructurii de apa și canalizare prin POIM in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Dambovița,implementat de Compania de Apa Targoviște. Obiectivul proiectului, care o valoare totala eligibila de peste 2,2 miliarde lei, il reprezinta extinderea și modernizarea infrastructurii de apa și [...] The post Comuna Ocnița va beneficia de extinderea și modernizarea infrastructurii de apa și canalizare prin POIM first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

