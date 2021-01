Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Mogosoaia va iesi din carantina sambata, 2 ianuarie, la ora 22.00, a informat Prefectura judetului Ilfov. In urma evaluarii analizei de risc a comunitatii din comuna Mogosoaia, judetul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de…

- Masura carantinei zonale va fi ridicata pentru orasul Magurele incepand de sambata, ora 22:00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. „In urma evaluarii analizei de risc a comunitatii din orasul Magurele, judetul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica –…

- Masura carantinei zonale va fi ridicata pentru orasul Magurele incepand de sambata, ora 22,00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. "In urma evaluarii analizei de risc a comunitatii din orasul Magurele, judetul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate…

- Carantina zonala pentru orașul Magurele va fi ridicata din 12 decembrie, ora 22:00, anunța Instituția Prefectului – Județul Ilfov „In urma evaluarii analizei de risc a comunitații din orașul Magurele, județul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul…

- În urma avizului INSP, Comitetul Judetean va lua hotarârea de carantinare, iar Departamentul pentru Situații de Urgența va emite ordinul prin care se instituie carantina. Avizul de carantinare zonala a fost emis miercuri seara,…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a convocat la Palatul Cotroceni o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, Ministrul Sanatatii,…

- O analiza realizata de medicul sucevean Odette Popovici, de la Institutului Național de Sanatate Publica - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, publicata in data de 2 noiembrie a.c. pe site-ul INSP, arata modificari in ierarhia factorilor de risc in cazul infecției ...

- Este a doua analiza privind factorii de risc pentru deces la cazurile confirmate cu COVID-19 publicata de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), care precizeaza ca are ca sursa de date fisele de supraveghere pentru 21.766 de cazuri confirmate (cu 46- mai multe…