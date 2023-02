Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarul Comuna Mica din judetul Cluj anunța demararea proiectului cu titlul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Mica, judetul Cluj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel local”, finanțat prin Componenta C10 – Fondul local finanțat de Planul Național pentru Redresare…

- Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor arata o populatie rezidenta a Romaniei de 19.053.800 persoane (19.053.815 persoane), in scadere cu 1,1 milioane locuitori (1.067.800 persoane) fata de recensamantul precedent (octombrie 2011).

- ”In grupul de lucru din cadrul Partidului Social Democrat, care se ocupa de programul de guvernare care va fi votat de Parlament probabil incepand cu luna mai, exista in acest moment doua proiecte, doua programe care sunt deja dezvoltate si care probabil ca vor intra in consultare publica. Unul se refera…

Autoritatile din Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II au prins 33 de cetateni din Bangladesh, India si Pakistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua autoutilitare incarcate cu paleti si materiale de constructii, potrivit Agerpres.

Uniunea Europeana a ajuns la un acord final pentru REPowerEU, scutul energetic care va decupla gospodariile și IMM-urile europene de energia ruseasca. In cadrul acordului, Romania obține mai mulți bani pentru investiții in energie verde.

- VIDEO BLAJ: Concert pe Podul Minciunilor, una dintre cele mai spectaculoase construcții din Romania. Eveniment de inaugurare Podul Minciunilor din Blaj este inaugurat luni, dupa lucrarile de modernizare, printr-un concert. Acesta se desfașoara pe pod, fiind un eveniment ce va deveni tradițional, inainte…

- Proces cu miza mare, in Franța: Paul al Romaniei nu va fi extradat in Romania pentru moment. El a fost prins in Franța in aceasta vara unde a fugit dupa ce fusese condamnat la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocerii ilegale a Fermei Baneasa. Autoritațile romane au solicitat sa fie…