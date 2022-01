Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca vineri, 14 ianuarie, a fost semnat primul contrat pe fonduri europene din cele 10 pe care le-a depus municipalitatea, promovate prin Asociația GAL Urban. Proiectul in valoare de 602.541,08 lei presupune transformarea punctelor termice 3, 4,…

- Fonduri europene vor fi folosite pentru imbunatatirea conditiilor din mai multe unitati de invatamant. Școlile si gradinitele din municipiul Medias vor putea gestiona mai bine pandemia cu ajutorul a 6 milioane de lei nerambursabili, obtinuti de Primarie. Suma va putea fi folosita pentru crearea unor…

- Necesitatea imbunatațirii infrastructurii rutiere, aflata intr-o stare precara și cu regiuni lipsite de drumuri de mare viteza, s-a transformat de catre decidenți (guvern, instituții, partide) intr-un mod de a controla visele și speranțele romanilor, in scopuri identificabile mai degraba pe persoana…

- Primaria municipiului Suceava pregatește un proiect pe fonduri europene care vizeaza construirea unui hub, a unui incubator de afaceri. ”Dorim sa facem aceasta cladire pentru afaceri din fonduri europene. Avem doua variante ori in zona Termica numai ca acolo nu este finalizata procedura cu falimentul…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat Campania de plați în avans pentru fermierii care au depus Cerere unica de plata în anul 2021, a informat luni APIA, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.Citește mai departe, consulta situația pe județe și…

- Consiliul Județean Cluj a obținut, in parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, o noua finanțare europeana nerambursabila. In valoare de 1.279.306 lei, aceasta vizeaza realizarea etapei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean 103K Capușu Mare/DN1-Agarbiciu-Rașca-Beliș/DN1R,…

- Viceprimarul Suceavei Lucian Harșovschi, a reprezentat municipalitatea la o noua intalnire organizata in format hibrid in cadrul proiectului „Health&Greenspace”, care a avut loc in perioada 9-10 noiembrie in Messina-Italia. ”Proiectul presupune planificarea și gestionarea responsabila a zonelor urbane…