- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astazi decretul privind incetarea mandatului Rodicai Antoci din funcția de președinta a Autoritații Naționale de Integritate. {{608077}}Decretul vine ca raspuns la cererea de demisie depusa de funcționara și intra in vigoare la data semnarii.

- Președinta țarii, Maia Sandu, a reacționat la protestul din fața Ambasadei Rusiei in Republica Moldova, din cauza caruia, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost chemat la Ministerul rus de Externe pentru explicații, noteaza noi.md cu referire la tv8. In cadrul emisiunii „Buna…

- Romania va continua demersurile constante pentru traseul european al Republicii Moldova, a subliniat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita la Chisinau, dupa intrevederea cu omologul sau, Maia Sandu.Vom continua demersurile constante, in toate formatele relevante la nivelul Uniunii,…

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita in Republica Moldova, unde va avea o intrevedere cu Maia Sandu, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform agendei oficiale afisata pe site-ul Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va fi primit de la ora 16.45 la presedintia…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Președintele Maia Sandu a semnat astazi, 2 martie, decretul privind instituirea Medaliei comemorative „30 de ani de la acțiunile de lupta pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova (1991-1992)” a Armatei Naționale, comunica MOLDPRES. Astfel, distincția va…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica, vineri, cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. I-am reconfirmat sprijinul deplin al Romaniei, in contextul dramatic in care se afla regiunea noastra, a spus Klaus Iohannis. „I-am reconfirmat și in aceasta dimineața Presedintei @sandumaiamd,…

- Moscova indeamna conducerea Republicii Moldova sa se concentreze pe solutionarea problemelor din relatiile bilaterale si pe conferirea unei dinamici pozitive procesului de reglementare in Transnistria, in loc sa critice prezenta fortelor de mentinere a pacii in regiune, a declarat joi directorul-adjunct…