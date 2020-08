Stiri pe aceeasi tema

- Germania continua sa inregistreze o crestere a noilor cazuri de COVID-19 de la o zi la alta, numarul raportat vineri ajungand la un nivel care nu s-a mai intalnit din luna mai, in timp ce guvernul federal si landurile cauta solutii in fata acestei evolutii amplificate de revenirea din vacante si…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, face valuri pe Facebook cu ultima sa fotografie. El a scris, vineri, pe Facebook ca nu este in campanie, nu este in concediu si este cu ochii pe toti cei care incalca legea, publicand o fotografie sugestiva in acest sens.”Nu sunt in campanie, nu sunt in concediu…

- Artistul spune ca va face orice pentru a demonstra ca teatrele, actorii si muzicienii se pot intoarce la lucru. El a scris pe Facebook: "Tocmai am incheiat vaccinul experimental Oxford Covid-19. Voi face orice pentru a arata ca teatrele se pot redeschide in siguranta". El a scris pe Twitter cu o zi…

- Casierul Primariei Valea Lupului a avut o postare halucinanta pe Facebook. Barbatul si-a manifestat in mod josnic antipatiile politice. Nu doar mesajul scris pe masca de protectie este deranjant, ci comportamentul sau de care pare ca este foarte mandru. Redam un pasaj din ceea ce a scris Catalin Nadabaica:…

- [caption id="attachment_51031" align="alignleft" width="225"] FOTO: facebook/IP Ungheni[/caption] ”Grija”, o operațiune tradiționala, desfașurata de catre poliție in fiecare an, este in plina desfașurare. La Ungheni, angajații Inspectoratului de Poliție intreprind masuri de informare, prevenire si asigurare…

- Spitalul din Onești se va redeschide pentru cazurile non-Covid incepand de la 1 iulie. Anunțul a fost facut de conducerea unitații, printr-o postare pe pagina de Facebook. Conducerea spitalului impreuna cu tot personalul medical, fac eforturi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca lucru ar incalca „normativele in vigoare”. UPDATE: Gabriela Firea a reacționat…

- 36 de cetateni din Sri Lanka, care urmau sa fie repatriati, au fost blocati pe Aeroportul Otopeni, deoarece nicio cursa nu era prevazuta pentru ei, desi asa au crezut. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris pe Facebook ca srilankezii au fost cazati peste noapte si se cauta o solutie pentru ei.…