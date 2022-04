Stiri pe aceeasi tema

- Membrii organizației municipale AUR Targu Mureș și ai organizațiilor locale Sancraiu de Mureș și Santana de Mureș au desfașurat sambata, 16 aprilie, o acțiune de ecologizare in zona cartierului Belvedere din Targu-Mureș. "Am constatat cu tristețe și revolta ca in acea zona se afla o cantitate mare de…

- Primaria comunei Gornești demareaza in perioada 11-14 aprilie o acțiune de curațenie a comunei, respectiv colectarea crengilor și corzilor de vița de vie ce rezulta din curațenia prin gospodarie precum și a obiectele electronice și de uz casnic inutile sau defecte (calculator, frigider TV etc.) „In…

- Primaria municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 37.815.117 de lei (aproximativ 7,6 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații curente la instituțiile de invațamant din municipiul Targu Mureș", informeaza…

- Primaria orașului Sarmașu susține campania inițiata de Asociația Favis in asociere cu Cerberus World Solution, Online Business Network, Farmacia Omnia și Creativ24, care au demarat o campanie pentru strangerea donațiilor in scopul ajutarii persoanelor refugiate din Ucraina. "Daca doriți sa ajutați cu…

- Medicul de origine ucraineana Illia Kobliuk, care lucreaza la UPU SMURD Targu Mures, a demarat o campanie umanitara, pentru ajutorarea cu medicamente a Spitalului din Cernauti. Primaria comunei Raciu, in parteneriat cu farmacia din localitate, au raspuns apelului lansat de doctorul Illia Kobliuk, anuntand…

- Primaria comunei Acațari organizeaza o licitatie publica pentru concesionarea unui imobil aflat in domeniul public al comunei Acațari, situat in localitatea Acațari nr. 199, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, imobilul aflat in domeniul public al comunei Acațari are destinatia…

- Intr-o postare pe rețelele de socializare Primaria comunei Coaș anunța decesul fostului primar, Sabin Raț. ”Nu putem decat sa fim alaturi de familia fostului primar al Comunei Coaș, domnul Sabin Raț, in aceste momente de grea incercare, asigurand-o ca toate gandurile și rugaciunile noastre sunt alaturi…

- Potrivit subprefectului de Timis, Ovidiu Draganescu, la Timisoara urmeaza sa ajunga 15,4 milioane de lei ”Guvernul Romaniei scoate din nou din impas primaria timisoreana in problema incalzirii centralizate a orasului. Acum, rezolvarea a venit prin transferul unei sume de peste 15,4 milioane lei reprezentand…