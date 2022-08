Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de FCSB, CFR Cluj și-a aflat astazi adversarele din Conference League. Tragerea la sorți a repartizat-o pe campioana Romaniei in Grupa G, alaturi de Slavia Praga (liderul din Cehia), Sivasspor (Turcia) și KF Ballkani din Kosovo. ...

- Vineri, 26 august, la Istanbul, a avut loc tragerea la sorți a grupelor UEFA Europa Conference League. In urne s-au aflat campioana Romaniei, CFR Cluj, și vicecampioana FCSB, ambele invingatoare joi, in play-off, in fața lui Maribor (Slovenia), respectiv Viking (Norvegia). CFR Cluj, aflata in urna a…

- FCSB și CFR Cluj s-au calificat eroic, joi, 25 august, in grupele Conference League, a treia competiție continentala, dupa Champions League și Europa League, aflata la ediția inaugurala. Dupa 1-2 in tur, pe Arena Naționala, formația lui Nicolae Dica a batut cu 3-1 la Stavanger, in Norvegia, pe Viking.…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, ar putea-o intalni pe Benfica Lisabona in play-off-ul Ligii Campionilor, daca cele doua formatii vor ajunge in aceasta faza a competiției, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, de la Nyon. Benfica joaca marti acasa cu danezii de la FC Midtjylland…

- Marti, 2 august, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul Europa League la fotbal. La tragerea la sorti au luat parte 20 de echipe, dintre care sapte au intrat in aceasta faza a competitie, sase vor veni dintre echipele eliminate din turul al treilea preliminar…

- In cea de-a treia zi a Ligii Natiunilor fanii fotbalului au avut parte de 7 partide in cadrul ligilor A,C si D. In cel mai asteptat meci al zilei s-a produs si prima mare surpriza din Liga Natiunilor.