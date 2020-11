Stiri pe aceeasi tema

- "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin care Guvernul se angajeaza ca in perioada 2021-2025 va pune la dispozitie prin bugetul de stat schema de ajutor de stat pentru restructurarea companiei, in valoare de 1.326.000.000 de euro”, a anuntat…

- Guvernul a aprobat miercuri un memorandum prin care acorda Complexului Energetic Oltenia (CEO) un ajutor de stat pentru restructurare in valoare de 1,326 miliarde de euro in perioada 2021-2025, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, in briefingul de presa al sedintei de Guvern. "Am aprobat…

- Guvernul si-a asumat plata unui ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, a declarat miercuri ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca…

- Comisia Europeana a solicitat lamuriri in legatura cu Planul de restructurare și decarbonare a Complexului Energetic Oltenia (CEO). Planul a fost trimis in urma cu mai multe luni Comisiei Europene, pentru aprobare, avand in vedere ca societatea cu sediul la Targu Jiu a beneficiat in acest an de un ajutor…

- Ludovic Orban a anuntat ca saptamana viitoare va fi transmis catre Comisia Europeana planul de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO), valoarea acestuia fiind de 3,5 miliarde de euro. Premierul a precizat ca acest plan de restructurare va garanta viitorul Complexului Energetic Oltenia.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, in Gorj, ca viitorul Complexului Energetic Oltenia este "cert", acesta urmand ca beneficieze de investitii "uriase" de peste 3,5 miliarde de euro. "Saptamana viitoare va fi transmis catre Comisia Europeana planul de restructurare a Complexului…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) si Ministerul Economiei vor trimite spre aprobare la Comisia Europeana, prin Consiliul Concurentei, planul de restructurare a companiei, care prevede investitii totale de 7 miliarde de lei in perioada 2021-2026, potrivit unui comunicat al CEO remis, vineri, AGERPRES.…

- ​Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), unul dintre cei mai mari producatori de energie din țara, va fi transmis Comisiei Europene de catre reprezentanții companiei și ai Ministerului Economiei, prin Consiliul Concurenței. Compania este obligata sa faca aceasta restructurare…