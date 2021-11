Stiri pe aceeasi tema

- Pe de alta parte, 62 de ocupații care nu se mai practica au fost eliminate din Clasificarea Ocupațiilor din Romania, urmand sa fie introduse intr-o grupa reziduala Piața forței de munca din Romania se adapteaza la noile cerințe, pentru a face fața concurenței internaționale. in acest sens, Ministerul…

- Romania U21 continua pregatirea pentru EURO 2023, competiție pe care țara noastra o va organiza alaturi de Georgia. Tricolorii au intalnit Italia, la Frosinone intr-un joc amical. Reprezentativa noastra a pierdut meciul cu 4-2, dupa ce a condus cu 2-0.ITALIA U21 – ROMANIA U21 4-2A marcat: Mulattieri…

- Indiferent ce s-ar spune, istoria rominilor nu este bine cunoscuta. Multe din evenimentele istorice, diplomatice și politice ce au constituit glotia acestui popor fie au fost trecute sub tacere, fie au fost prezentate succint sau deformat. Partea proasta este ca regimul comunist din Romania, mai ales…

- Federația Romana de Baschet iși exprima ingrijorarea fața de numarul tot mai mare de cazuri de Covid-19 inregistrate zilnic in Romania, dar și deplina compasiune pentru persoanele bolnave și familiile acestora, care pot trece prin situații dramatice sau chiar tragice.Experiența din 2020, cand toate…

- Victoria contra Georgiei a fost și primul meci oficial al selecționerului echipei naționale de fotbal feminin U19, Ion Marin. In urmatoarele partide din turneul de calificare disputat in Malta in aceste zile, naționala intalnește țara gazda și Israel.Adina Borodi a deschis scorul pentru Romania in minutul…

- Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște este a cincea instituție muzeala din Romania care gazduiește expoziția cu tematica militara. Aceasta a fost organizata mai intai la MNIR, in intervalul 29 iulie – 8 noiembrie 2020 și ulterior itineranta la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural…

- Incepand din octombrie, sunt programate sa inceapa turneele din cadrul Campionatelor Naționale de juniori, sezonul 2021-2022, primele categorii de varsta fiind U13 și U16 (masculin și feminin).Ținand cont de situația epidemi-ologica din Romania și de faptul ca riscul apariției infectarii cu COVlD-19…

- Consiliul Județean Dambovița (CJD) a organizat, in data de 22 septembrie 2021, dezbaterea publica „Sanatate pentru Dambovița”. Inițiata de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, dezbaterea s-a concentrat pe teme esențiale din domeniul sanitar atat din județul Dambovița, cat și…