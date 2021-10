Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de locuit in localitatea Valea Mare, sat Delureni. Pana la stingerea incendiului, au ars: acoperisul unei case,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constatat, vineri, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru unele grupe sau clase din cele 16 unitați școlare, din cauza apariției cazurilor de imbolnavire cu COVID in randul cadrelor didactice și auxiliare.

- Serviciul Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva anunța ca potrivit Hotararii nr. 135/27.09.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Hunedoara, Complexul Aqualand și Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Devei vor funcționa in conformitate cu aplicarea masurilor…

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a facut duminica seara precizari in ceea ce privește obligativitatea purtarii maștii de protecție in Capitala, la cinci ore de la anunțul inițial, din cauza unei virgule care a provocat confuzie.

- Din cauza gradului mare de infectare cu COVID-19, alte doua localitați din Ilfov au impus noi restricții. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis reintroducerea masurilor pentru Branești și Domnești.

- La fața locului au intervenit de urgența patru echipaje ale Detasamentului de Pompieri Tulcea, cu doua autospeciale de stingere si o autospeciala de descarcerare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Femeia in varsta de 96 de ani era imobilizata la pat, iar in momentul in care…

- PRIMA localitate din Romania care REINTRA in scenariul roșu, in valul 4 al pandemiei. Ce restricții sunt impuse PRIMA localitate din Romania care REINTRA in scenariul roșu, in valul 4 al pandemiei. Ce restricții sunt impuse Astazi, 24 august, comuna Margau, din județul Cluj, reintra in scenariul roșu,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista cu clasificarea tarilor/ teritoriilor în functie de rata de incidenta cumulata, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în…