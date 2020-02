Complex sportiv modern la Petroșani Baza sportiva și Sala de sport pentru Petroșani. Sanatatea inseamna și sport, astfel ca autoritațile locale de la Petroșani investesc in aceste lucruri. O baza sportiva moderna și o sala de sport la standarde europene va fi realizata la Petroșani. “Impreuna cu doamna secretar de stat Vetuța Stanescu, am verificat stadiul proiectelor depuse de Primaria Petroșani. In urma discuțiilor, pot spune cu certitudine ca doua investiții au parcurs toate etapele birocratice de verificari si avizari, iar in cel mai scurt timp vom semna contractele de finanțare”, spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

