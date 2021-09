Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul Manny Pacquiao, campion mondial la șase categorii, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte în Filipine.Pacquiao a fost nominalizat de o factiune a partidului de conducere, PDP-Laban.La 42 de ani, Pacquiao, este membru al Parlamentului din Filipine, pe lânga…

- O factiune din partidul aflat la putere in Filipine l-a nominalizat pe pugilistul Manny Pacquiao candidat la alegerile prezidentiale din 2022, a anuntat duminica un aliat apropiat al acestuia, senatorul Aquilino "Koko" Pimentel III, transmite Reuters. Nominalizarea lui Pacquiao, care in prezent este…

- Parlamentul din Peru a votat cabinetul marxist-leninist propus de noul președinte Pedro Castillo, dând unda verde unei administrații care își propune reforme de stânga majore, relateaza Reuters.„Mulțumesc (Congresului) ca ne-a acordat votul sau de încredere”,…

- Director regional pentru Pacificul de Vest al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Takeshi Kasai, a declarat miercuri ca numarul cazurilor de COVID-19 și al deceselor asociate bolii inregistreaza o ”creștere brusca” in regiunea Asia-Pacific, mai ales din cauza variantei Delta care este foarte contagioasa,…

- Israelul va incepe administrarea celei de-a treia doze din vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/Biontech persoanelor cu varste de peste 60 de ani, au anuntat joi postul public de radio Kan si postul Channel 13 TV, citate de Reuters.

- Canada a instalat luni o femeie indigena ca guvernator general, prima astfel de persoana ce va ocupa acest post, in cadrul unei ceremonii elaborate care a scos in lumina efortul tarii de a se impaca cu trecutul sau colonial, relateaza marti Reuters. Prim-ministrul Justin Trudeau a numit-o…

- Presedintele democrat Joe Biden a ales un republican, fostul senator de Arizona Jeff Flake, drept candidat pentru postul extrem de sensibil de ambasador in Turcia, a anuntat marti Casa Alba intr-un comunicat, noteaza AFP. "Cu aceasta numire, administratia Biden reafirma cea mai buna traditie…

- Peste 10 miliarde de pesos (204 milioane de dolari) constand in fonduri de ajutor pentru familiile sarace din Filipine in pandemie au disparut, afirma pugilistul Manny Paquiao, care este si senator. El a precizat ca aceasta este doar una dintre descoperirile facute in urma unei anchete a sa cu privire…