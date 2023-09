Competiția Națională BIEFF.13 și o retrospectivă dedicată filmului experimental românesc din ultima jumătate de secol Experimentele cinematografice autohtone cuceresc marile ecrane din capitala la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București. 11 lucrari aparte, semnate de artiști care testeaza cu indrazneala convențiile formale, concureaza anul acesta pentru Premiul Competiției Naționale de Scurtmetraj. Printre surprizele pe care spectatorii sunt invitați sa le descopere in salile de cinema intre 26 septembrie și 1 octombrie se numara și o retrospectiva de film experimental romanesc, cu producții emblematice pentru scena cinemaului de avangarda din ultimii 50 de ani. Programul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

