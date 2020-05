Stiri pe aceeasi tema

- Principalele companii aeriene low-cost din Europa au inceput sa puna presiuni asupra aeroporturilor, in ideea ca acestea sa reduca taxele de aeroport in schimbul reluarii zborurilor, in contextul in care masurile de izolare introduse in contextul pandemiei de COVID-19 au intensificat competitia cu…

- Doua țari europene, Danemarca și Polonia, au anunțat ca refuza sa acorde ajutoare financiare companiilor inregistrate in paradisuri fiscale, scrie Business Insider. Aceste companii și-au mutat sediile pentru a eluda plata taxelor.Guvernele din intreaga lume iau masuri pentru a ajuta economiile lor,…

- Un editorial de Igor Iușkov Lumea trece printr-o perioada de criza. Coronavirusul a dus nu numai la faptul ca in multe țari este introdusa carantina stricta și oamenii sunt nevoiți sa iși schimbe stilul de viața. Vedem și efecte economice semnificative. Piețele de petrol și gaze se confrunta…

- Grecia are o situație in premiera, in Europa. Guvernul de la Atena a anunțat marți ca va oferi reduceri de 25% persoanelor și companiilor care iși platesc taxele și impozitele la timp, informeaza b1.ro.

- MAE face demersuri pentru transportatorii romani blocați Foto arhiva Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv prin misiunile diplomatice și oficiilor consulare ale României din Slovenia, Austria și Ungaria, a continuat împreuna cu Ministerul Transporturilor demersurile în favoarea…

- Noul coronavirus (Covid-19) se raspandeste rapid. Pana in prezent, la nivel mondial, mai mult de 106.000 de persoane au fost infectate si mai mult de 3.500 de oameni au murit. Majoritatea cazurilor inregistrate acum sunt in afara Chinei, iar virusul se raspandeste rapid si in Europa. Potrivit telegraph.co.uk,…

- Companiile aeriene globale vor pierde vanzari de 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.In urma cu doar doua saptamani, IATA se aștepta la pierderi de 30 de miliarde…