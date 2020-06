Companiile incep sa uite de criza si reintra in goana dupa angajati. Se cauta specialisti in vanzari dar si in productie Angajatorii sunt nerabdatori sa recupereze pierderile pricinuite de perioada crizei si repornesc planurile de dezvoltare. Astfel, 30% dintre companiile din Romania si-au pastrat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului, pastrand acelasi numar de pozitii noi pentru care vor face angajari in a doua parte a anului, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Cele mai multe oferte de joburi planificate pentru urmatoarele doua luni vor fi in vanzari si promovare online (47%), precum si in productie (33%), segmente care au o contributie importanta la revenirea business-ului.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe oferte de joburi planificate pentru urmatoarele doua luni vor fi in vanzari și promovare online (47%), precum și in producție (33%), segmente care au o contribuție importanta la revenirea business-ului. Impactul crizei Covid-19 s-a tradus, in perioada starii de urgența, in afaceri…

- Aproape o treime dintre companiile din Romania nu si-au schimbat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului nici dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19, potrivit unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs, care arata ca cele mai multe oferte de joburi planificate pentru urmatoarele…

- 30% dintre companiile din Romania nu și-au schimbat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului nici dupa izbucnirea epidemiei de Covid-19, pastrand același numar de poziții noi pentru care vor face angajari in a doua parte a anului, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- BestJobs: 30% dintre angajatori continua recrutarile planificate inainte de coronavirus. Ce specialiști se cauta pe piața muncii, pentru relansarea afacerilor post-pandemie Aproximativ 30% dintre companiile din Romania nu și-au schimbat planurile de recrutare stabilite la inceputul anului nici dupa…

- Inca de la jumatatea lunii martie, cand a fost decretata starea de urgenta, si o mare parte a companiilor din Romania a fost nevoita sa isi mute activitatile in online, angajatorii au devenit mai preocupati de sanatatea emotionala a angajatilor, fiind dispusi sa aloce bugete cu 20% mai mari pentru servicii…

- Perioada starii de urgenta i-a prins insa pe ceilalti 37% dintre intervievati fara nicio rezerva de bani, situatie care nu s-a schimbat nici intre timp.Perspectiva recesiunii generate de actuala criza de sanatate i-a determinat pe respondentii la sondajul BestJobs sa-si prioritizeze cheltuielile…

- Intr-un mediu economic deja destul de afectat chiar inainte de apariția crizei declanșate de noul coronavirus și un context social marcat de valul de romani intorși in țara și de un numar extrem de mare de șomeri, mediul de business din Romania va trebui sa faca fața unei noi amenințari. Companiile…

- Toate studiile publicate in ultima vreme sugereaza ca pandemia COVID-19 va aduce recesiune economica și primele efecte se vad deja, scrie Mihaela Mitroi, Partener, Asistența Fiscala și Juridica, EY Romania.Companiile incep sa aiba dificultați in executarea contractelor, unele au fost nevoite…