- Businessurile germane se asteapta ca restrictiile din viata publica sa continue pentru inca 8,5 luni in medie, in contextul in care ritmul revenirii economice a incetinit in Germania, „motorul” economic al Europei, potrivit FT.Companiile din industria de leisure – activitati recreative, entertainment,…

- Restricțiile impuse de autoritați in pandemie au lovit in micuții din Romania, in special in cei defavorizați. Viata pentru copiii din mediul rural s-a inrautatit mult in perioada epidemiei, arata o cercetarea a World Vision Romania. Peste 60% dintre parinti nu au lucrat, iar 40% dintre ei nu au…

- Și cea mai bogata țara a Europei se imprumuta ca sa faca fața pandemiei. Datoria urca pana la 140 mld. dolari in 2020, dupa cel mai sever declin economic din 1975 Datoria Elvetiei ar urma sa urce la 125-130 de miliarde de franci elvetieni (134-139 mld. dolari) pana la finalul anului, deoarece Guvernul…

- In contextul masurilor restrictive stabilite de mai multe state operatorilor transportului rutier internațional de marfuri și persoane, in scopul gestionarii raspandirii infecției cu Covid-19, Agenția Naționala Transport Auto prezinta informațiile actualizate pe țari.

- Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia…

- Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia de coronavirus, infiintat in urma cu 100 de zile, isi va continua activitatea, insa nu va mai tine o conferinta de presa zilnica. "Aceste briefinguri constante ale grupului de lucru creeaza un sentiment de neliniste", a declarat joi…

- Intre inchideri intempestive si redeschideri de la caz la caz, statele membre ale Uniunii Europene au actionat in mod diferit in gestionarea frontierelor in contextul epidemiei de COVID-19, releva France Presse intr-o sinteza pe aceasta tema publicata vineri și preluata de Agerpres.

- Veste imbucuratoare pentru fotbalistul moldovean Alexandru Boiciuc, legitimat la Karpati Lvov. Campionatul Ucrainei va fi reluat pe 30 mai, dupa ce guvernul țarii vecine a decis sa relaxeze restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus, iar majoritatea cluburilor