Stiri pe aceeasi tema

- 3AC, cu sediul in Singapore, este unul dintre cei mai importanti investitori afectati de vanzarile bruste de pe pietele cripto si este in curs de lichidare, a relatat miercuri Reuters, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Reprezentantii 3AC au depus vineri o petitie la Curtea de Faliment din…

- Volodimir Zelenki cere din nou arme. In mesajul sau din noaptea de duminica spre luni, președintele Ucrainei a spus ca țara sa are nevoie de aparare aeriana, pentru a opri atacurile rusești asemenea celui din Kiev. Declaratia vine in contextul in care 14 rachete rusești au lovit, ieri dimineața, zone…

- Potrivit agentiei de stiri Bloomberg, Berlinul isi propune sa indice in declaratia finala necesitatea „recunoasterii faptului ca investitiile in sectorul gazelor naturale sunt necesare ca raspuns temporar la criza energetica actuala”.

- Un studiu dat publicitatii luni de Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat din Finlanda, statele UE au importat din Rusia 61% din cantitatile totale de combustibili fosili exportate de la inceputul razboiului cu Ucraina.

- Companiile energetice europene pot deschide conturi speciale de tip ”K” la Gazprombank pentru a plati gazele provenite din Rusia in euro sau dolari, valuta care va fi ulterior convertita in ruble. Astfel, sanctiunile Uniunii Europene nu vor fi incalcate in cazul in care companiile declara ca au fost…

- Rusia aproape si-a dublat veniturile din vanzarea de combustibili fosili catre UE in timpul celor doua luni de razboi in Ucraina, beneficiind de cresterea preturilor chiar daca volumele au fost reduse in urma sanctiunilor impuse de statele occidentale. Moscova a incasat aproximativ 62 de miliarde…

- Rusia aproape si-a dublat veniturile din vanzarea de combustibili fosili catre UE in timpul celor doua luni de razboi in Ucraina, beneficiind de cresterea preturilor chiar daca volumele au fost reduse in urma sanctiunilor impuse de statele occidentale.

- Sancțiunile dure impuse Rusiei se adauga la presiunea sub care companiile și guvernele incearca sa faca rost de materii prime, pentru a supraviețui pe piața energetica. Un loc in care au aparut tensiuni din acest motiv este Covas do Barroso, in nordul Portugaliei. De o parte, sunt companiile straine…