Big Four, format din cele mai mari companii din domeniul auditului, respectiv PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young și Deloitte, au anunțat retragerea din Rusia. In urma lor vor ramane aproape 16.000 de șomeri, unii dintre cei mai buni consultanți și auditori din Europa. Primele companii din audit și contabilitate care și-au anunțat retragerea din Rusia au fost PricewaterhouseCoopers (PwC) și KPMG. A doua zi au facut anunțul și Ernst & Young (EY) și Deloitte, informeaza Business Insider. „Ca urmare a invaziei Ucrainei de catre guvernul rus, am decis ca, in aceste circumstanțe, PwC nu ar…