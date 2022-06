Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii FORT incurajeaza totodata persoanele juridice „sa sustina prin toate mijloacele legale protestele ce urmeaza sa se desfasoare la intrarea in statiile de alimentare din intreaga tara”. Proteste masive in benzinarii. Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului…

- Continua implementarea masurilor inițiate și susținute de PSD in programul „Sprijin pentru Romania”. De astazi, firmele interesate pot depune cererile de finanțare pentru schemele de ajutor IMM Prod și Garant Construct, dupa ce vineri, Comisia Europeana le-a aprobat. „In viziunea PSD, dezbaterea despre…

- Victor Angelescu, unul dintre acționarii clubului Rapid, a vorbit despre strategia clubului și spune ca echipa antrenata de Adrian Mutu va face schimbari importante in lot. Omul de afaceri a explicat ca vor fi mulți jucatori care vor pleca, iar cei care vor fi aduși vor avea un obiectiv important: calificarea…

- Sfirșitul de primavara se așteapta a fi „fierbinte”. Partidul Comuniștilor anunța acțiuni de protest masive impotriva politicilor promovate de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate. Oamenii sint indemnați, de catre Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, sa iasa miine in fața Guvernului, unde…

- Fuziunile și achizițiile in sectorul servicii financiare sunt așteptate sa creasca in acest an, continuand tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece aceasta industrie sub presiunea reglementarilor, a concurenței cu platformele fintech, creșterii dobanzilor și digitalizarii,…

- Mii de oameni vor ramane fara slujbe, atat din companiile de stat, cat si din cele private. Criza de materii prime ar putea trimite mai mulți oameni in șomaj, anunța Ministerul Economiei. Economia romaneasca se pregatește pentru ce e mai rau. Urmeaza un val de concedieri atat in companiile de stat,…

- Companiile petroliere au dat asigurari, din nou, ca nu exista riscul unei cresteri importante a preturilor sau al scaderii stocurilor de carburanti, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- De la inceputul razboiului, Google a lansat serviciul SOS alert pe Search disponibil in Ucraina, astfel ca atunci cand oamenii cauta informații despre refugiați și evacuare, vor vedea o alerta care ii trimite catre resursele Națiunilor Unite pentru refugiați.