Stiri pe aceeasi tema

- Peste 75 de persoane de la Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului vor fi disponibilizate in acest an. Conform unui protocol semnat in anul 2012 intre societate și Sindicatul Muntele, persoanele disponibilizate ar fi urmat sa fie preluate de Complexul Energetic Hunedoara, pe atunci considerat…

- Companiile din comertul cu ridicata nespecializat cu afaceri de peste un milion de euro au inregistrat anul trecut un nivel record al incidentelor bancare din ultimii sapte ani, 3% dintre firme confruntandu-se cu dificultati, arata un studiu realizat de Coface. In total, din cele 703…

- Companiile ar trebui sa acorde o atentie mai mare angajatilor care dau semne ca vor sa paraseasca organizatia, pentru ca nu mai exista suficient de multa forta de munca disponibila, iar fluctuatia de personal este ingrijoratoare in unele sectoare. Aceasta a fost doar una dintre concluziile la care…

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters.Prin aceste…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a scazut in ianuarie 2018, comparativ cu luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 25,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 0,9%, informeaza Institutul…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei a fost data publicitatii marti de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Pe lista figureaza 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri, a precizat Trezoreria, adaugand ca acestea nu au…

- In decembrie, expansiunea productiei industriale a fost peste asteptari, vremea neobisnuit de rece majorand cererea pentru combustibilul necesar incalzirii locuintelor, dar industria de prelucrare a inregistrat un avans slab, de 0,1%, desi este a patra luna consecutiva de crestere. Industria extractiva…