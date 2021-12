Companiile aeriene se pregătesc de criza Omicron Dupa o lunga perioada de amorțire, companiile aeriene prindeau din nou viața. Acest lucru nu a durat foarte mult, deoarece acum trebuie sa se pregateasca de o alta criza pandemica: Omicron, relateaza Reuters. Deși mulți turiști și-au rezervat deja calatorii pentru perioada Craciunului, un sezon de varf pentru companiile aeriene, se pot aștepta oricand la intreruperea rezervarilor viitoare și la noi intarzieri in redresarea calatoriilor de afaceri. „Se simte un pic ca și cum ne-am intors la situația de acum un an și asta nu este o perspectiva grozava pentru industrie și nu numai”, a declarat miercuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

