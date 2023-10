Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al ADR Vest, este vorba de Polaris 2.0, un sistem de balizaj portabil pentru pistele de aterizare/ decolare, realizat in urma unui proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020. Sistemul de lampi pentru aeroporturi si aerodromuri a fost apreciat…

- O companie din Petroșani a fost premiata pentru cel mai bun produs la categoria „GSE – ground suport equipment”, in cadrul celui mai important targ de infrastructura aeroportuara din lume, desfașurat saptamana trecuta, la Munchen. Este vorba de Polaris 2.0, un sistem de balizaj…

- The planned High Voltage Direct Current (HVDC) interconnector is a particularly important project for Romania, which will enable the transmission of green energy from the eastern region of Dobrogea to western Romania and EU member states, representatives of the Energy Ministry said.Energy Minister…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o reacție cu privire la incendiul izbucnit in aceasta dimineața la un tren de calatori din Bihor afirmand ca in ultimii 25 de ani in Romania nu s-a cumparat nicio garnitura de tren. 161 de trenuri noi se afla in procedura de achizitie. ”E o problema…

- Conducatorii auto risca amenzi mari daca nu respecta legea. Este vorba despre șoferii proprietari de terenuri. In cazul in care aceștia nu iși curața terenurile de ambrozie sau alte buruieni, oamenii vor fi sancționați de catre autoritați. Cum trebuie sa acționeze proprietarii de terenuri, daca nu vor…

- Incredibil ce se intampla pe calea ferata din Romania: Un tren care circula pe ruta Cluj- București a ramas fara ușa in mers. Imaginile au fost facute publice de catre CFR Infrastructura, in urma disputei cu CFR Calatori pe tema acestui incident. Nefericitul eveniment a avut loc marți, cand ușa unui…

- Trei mine antitanc de pe timpul celui de-al doilea Razboi Mondial au fost descoperite pe malul Prutului, in zona de frontiera. Minele au fost gasite de localnici care au anunțat la Sectorul Poliției de Frontiera Sculeni, scrie Jurnal.md . Ulterior, o patrula s-a indreptat spre locul depistarii obiectelor…