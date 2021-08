Compania Tesla va construi un robot umanoid Elon Musk, fondatorul si directorul general al Tesla, a prezentat joi un proiect de robot umanoid metalic, care va fi capabil sa indeplineasca sarcini repetitive si va fi realizat folosind aceeasi tehnologie ca si in cazul vehiculelor semi-autonome ale companiei, relateaza AFP.



El a promis pentru anul viitor un prim prototip al "Tesla Bot", care va avea cinci degete la maini si o silueta androgina alb-negru.



"Tesla este cu siguranta cea mai importanta companie de robotica din lume, deoarece masinile sunt roboti semi-constienti pe roti, cu un computer de bord dedicat conducerii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

