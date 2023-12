Stiri pe aceeasi tema

- Zece tari din nordul Europei membre ale Fortei Expeditionare Comune (JEF) au decis marti sa activeze o „clauza de aparare” care prevede desfasurarea de mijloace militare suplimentare pentru a proteja infrastructura submarina din Marea Baltica, dupa mai multe incidente, noteaza AFP. „Aceasta include…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. „Insamantarea se va face…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- Cea mai frumoasa gaina din Europa este in Romania, la Lugoj. Gaina din rasa Orpington Rossenkam a obtinut un scor impresionant. Un roman din Lugoj a caștigat cu gaina sa titlul de Campion European la un concurs desfașurat in Franța . Gaina sa din rasa Orpington Rossenkam a reusit sa obtina un scor impresionant…

- In fiecare an, in ultima duminica a lunii octombrie, are loc schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vara si revenirea la Timpul Legal Roman, ora 4.00 devenind ora 3.00. Ziua de 29 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lunga zi a anului. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, schimbarea…

- Țara saraca, scumpiri de top. Așa se prezinta Romania, potrivit ultimelor date Eurostat privind prețurile la energie electrica și gaze naturale. La energie electrica consumata de clienții casnici, Romania a ajuns chiar in top 3 in UE, dupa țari precum Olanda și Belgia. Imediat dupa Romania se afla Germania.…

- In timp ce unii prefera cafeaua la ibric sau aparat, alii prefera ness-ul, pentru ca se prepara mai rapid. Exista insa diferente intre cele doua, despre care nu foarte multa lume știe. Iata mai jos, diferența cea mai importanta dintre cele doua bauturi. Cafea versus ness. Principalele diferențe dintre…

- Mai ieftin decat la noi sunt combustibilii din Malta, Polonia și Bulgaria, arata un studiu realizat de Codacons, o organizație neguvernamentala italiana care are ca obiectiv protecția și promovarea drepturilor consumatorilor și ale cetațenilor. Cele mai ridicate tarife la combustibil se gasesc in Olanda,…