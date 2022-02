“ABN Systems International, care detine brandul de accesorii IT&C si produse smart home, Tellur, a deschis o subsidiara in SUA, pentru extinderea vanzarilor brandului propriu, care se vinde in aceasta tara din prima jumatatea a anului 2021. Pana la finele acestui an, compania estimeaza ca vanzarile din SUA ale brandului Tellur le-ar putea depasi pe cele din Europa”, anunta compania. ABN Systems International LLC este subsidiara nord-americana, fiind detinuta in proportie de 100% de catre ABN Systems International SA si inregistrata in Houston, Texas, statul aflat pe locul al doilea ca pondere…