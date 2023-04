Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilier onorific al ministrului Transporturilor, a fost ales director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR), el urmand sa ocupe aceasta functie pana la organizarea unui concurs pentru desemnarea noii conduceri a institutiei. Catalin Urtoi a semnat, joi, cu actualul…

- „Scopul meu clar este securizarea proiectului A8 integral". Ne-a declarat ieri noul director. Catalin Urtoi a primit miercuri acceptul colegilor sai din Consiliul de Administratie sa asigure conducerea Companiei Nationale de Investitii Rutiere pana la organizarea concursului pentru desemnarea conducerii…

- „Nu am parghiile necesare, ca ministru, oricat erau invatati unii care au venit in aceste posturi timp de 30 de ani sa bata cu pumnul in masa, sa rupa contracte in fata camerelor de luat vederi si sa faca show mediatic. Parghia legala a ministrului Transporturilor este de a cere Adunarii Generale a…

- „Banuiam ca nimeni din cei sapte membri ai Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere nu-si va depune candidatura pentru functia de director general, iar riscul era sa se blocheze compania", ne-a explicat Catalin Urtoi de ce a decis sa candideze pentru interimatul sefiei…

- CONTROL RIGUROS… Catalin Urtoi, membru in Consiliul de Administrație al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere (CNIR) și consilierul personal al ministrului transportului Sorin Grindeanu, a fost ieri peste 6 ore in control pe VO Barlad, alaturi de constructorul SC Concelex- antreprenor. Acesta…

- Leonard Orban a fost numit, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial, in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Institutului European din Romania pentru perioada ramasa a mandatului exercitat anterior de academicianul Razvan Theodorescu,…

- VIDEO. Catalin Urtoi, membru CA al CNIR, consilier al ministrului Transporturilor: Drumul Expres Botoșani–Suceava a fost prioritizat Catalin Urtoi, membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), consilier al ministrului Transporturilor a declarat astazi intr-o…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca in urma procesului de selectiei desfasurat in baza OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei Nationale de Investitii Rutiere S.A. (CNIR) a numit noul Consiliu de Administratie”, a…