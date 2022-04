Stiri pe aceeasi tema

- Boeing a facut aceasta dzvaluire in datele lunare referitaore la comenzi care au aratat, de asemenea, ca a livrat clientilor 41 de avioane in martie. Numarul lunar de livrari a inclus 34 dintre avioanele sale 737 MAX cu o singura punte, doua nave de marfa 767 pentru FedEx Corp si un avion cargo 777…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, joi, ca a semnat contractul pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti, ministrul Cseke Attila precizand ca este cel mai mare proiect din domeniul cultural si educational pe care il va implementa Ministerul Dezvoltarii. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele Vladimir Putin pare ca și-a cam pierdut entuziasmul. Dupa ce a invadat Ucraina iar comunitatea internaționala i-a cam inchis ușa in nas, liderul de la Kremlin nu mai pare atat de senin. Astfel, daca pe 27 februarie, fotografiile oficiale ale Kremlinului il aratau surazator, in timp ce vizita…

- ”Prima Development Group anunta vanzari record pentru companie in 2021, de peste 250 de milioane de lei. Vanzarile la nivelul anului trecut se inregistreaza in contextul extinderii proiectelor imobiliare ale dezvoltatorului in Bucuresti. Numai in Capitala, Prima Development Group a vandut in 2021 200…

- Lucrarile ramase de executat la depozitul ecologic din Farcașa se ridica la suma de 40 milioane de euro. Acestea ar putea reincepe in luna martie, dupa finalizarea unei contestații depusa in instanța. Din momentul startului lucrarilor, acestea trebuie sa fie gata in termen de 12 luni, astfel ca primavara…

- Bonami, retailerul online ceh cu mobilier si accesorii pentru casa, a realizat o cifra de afaceri de 10 milioane de euro in 2021 si anunta ca va incepe sa proiecteze propriile produse, conform news.ro. "Am investit peste 4 milioane de euro in magazine, extinderea depozitelor si extinderea…

- Țara nu ramane fara gaz. Moldovagaz anunța ca a achitat integral avansul pentru luna ianuarie. „Acest fapt a fost posibil grație sprijinului Guvernului Republicii Moldova, inclusiv alocarii a 469 milioane lei ca avans pentru compensațiile pentru gaze naturale pentru populație, amanarea plaților TVA…

- Proiectul de dezvoltare al aeroportului prevede prelungirea pistei de aterizare/decolare, astfel incat la Oradea vor putea ateriza aeronave de tip Boeing 737 seria 800 și Airbus A320, pentru a opera curse pe distanțe lungi.