Compania Johnson & Johnson a amanat livrarea vaccinului sau in Europa dupa „pauza” impusa in Statele Unite, din cauza mai multor persoane care au dezvoltat cheaguri de sange dupa ce au fost vaccinate. Administratia Nationala a Alimentelor si Medicamentului (FDA) din Statele Unite ale Americii, precum si Centrele de Control al Bolilor (CDC) au anunțat […] Citește Compania Johnson & Johnson amana livrarea vaccinului in Europa, dupa decizia din SUA in Alba24 .