- Recent, compania IULIUS, singurul dezvoltator și operator de proiecte mixed-use de regenerare urbana din Romania, și partenerii Atterbury Europe au semnat o finanțare de 410 milioane de euro pentru rețeaua naționala de shopping centers regionale Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca, Suceava și Timișoara.

- Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, prețurile solicitate pentru apartamentele date spre inchiriere in marile centre universitare tind, in general, sa creasca inca din luna iulie, spre deosebire de anii anteriori, arata o analiza imobiliare.ro. Comparativ cu perioada similara…

- Cunoscutul om de afaceri Ion Țiriac ar fi achiziționat recent un pachet consistent de acțiuni al dezvoltatorului imobiliar Impact Developer & Contractor, primul dezvoltator listat la Bursa din București, in urma unui plasament privat de capital. Saptamana trecuta, Impact a inchis plasamentul privat,…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- Wizz Air va reduce cu 5- capacitatea de transport in urmatoarele luni pentru a stabiliza programul de zbor; sunt afectate si rute din si spre Romania. Compania low-cost maghiara anuntase anterior o crestere cu 40- a numarului de zboruri operate in aceasta vara comparativ cu 2021, insa Wizz Air a revenit…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager.

- CITR (filiala Cluj-Napoca), lichidatorul judiciar al City Insurance, a identificat o serie de cauze de natura operaționala și de gestionare a fondurilor care au dus la falimentul celei mai mari companii de asigurari, cu o cota de piața de 43% la 2021 pe sectorul RCA.