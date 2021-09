Stiri pe aceeasi tema

- Patru statii de 110 kV, amplasate pe raurile Olt si Lotru, vor fi modernizate de Hidroelectrica, in urma unui contract in valoare de aproape 7,6 milioane de lei (fara TVA), adjudecat de Electromontaj Carpati, a anuntat compania intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Contractul prevede modernizarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat in premiera imagini cu stadiul lucrarilor executate pe intregul tronson 2 din drumul expres Craiova-Pitești. Lucrarile sunt realizate de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL…

- Primul caz de infectare cu virusul West Nile, in Romania, a fost confirmat, vineri, in județul Olt. Potrivit medicilor, prima pacienta din Romania confirmata cu virusul West Nile, este o femeie in varsta de 48 de ani, din județul Olt, care s-a prezentat la spitalul din Slatina pentru internare, pe 30…

- Un șofer a fost prins conducand cu 208 km/h pe un drum din Romania, pe care limita este de 100 km/h.”Aceasta este viteza cu care un șofer conducea in aceasta dupa-amiaza pe un drum național din jud. Olt intre Slatina si Scornicești, unde limita de viteza e de 100 km. Acesta a fost oprit de colegii…

- De cateva zile, in apropierea celui mai important obiectiv de investitii din Romania ultimilor 30 de ani, se desfasoara o mobilizare uriasa de forte. Este vorba despre podul peste Dunare. Constructorii au inceput lucrarile la drumurile conexe podului – in principal la terasamente si la structurile…

- Viteza cu care Romania va face tranzitia catre o economie verde va fi diferita fata de cea a altor tari UE, iar sustinerea partenerilor europeni va trebui sa fie mai mare pentru tara noastra, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ‘Avem mai multe obiective in acest moment. Pe de-o parte, este acesta…

- Forța de munca continua sa fie o problema in Romania. In foarte multe domenii, salariile mici, sub cel minim, reprezinta principalul motiv, alaturi de condițiile in care se muncește. In industrii importante, precum paza si protectie, HoReCa, constructii, comert, anumite ramuri ale industriei prelucratoare…

- ”Astazi, 17 iunie 2021, Hidroelectrica a semnat contractul de achizitie sectorial avand ca obiect ‘Modernizarea instalatiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatia de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Portile de Fier I’. Lucrarea, estimata initial de Hidroelectrica…