Harley-Davidson Motor Company Ltd USA a dat in judecata doua firme din Sibiu care operau doua restaurante cu numele „Harley Burger Bar”, cerandu-le sa-și schimbe numele pentru a nu fi asociat cu producatorul american, scrie Turnul Sfatului . Un local, aflat in centrul Sibiului, s-a inchis, iar un altul, aflat in Padurea Bradului de langa Sibiu inca funcționeaza. Tribunalul București a decis ca firmele din Sibiu „sa inceteze utilizarea oricarui act de folosința in activitatea comerciala, publicitate, marketing, vanzare, producție, distribuție, oferire de servicii ori produse sub semnul comercial…