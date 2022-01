Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Germania arunca in aer intreaga Europa, dupa ce a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 nu va putea funcționa in forma sa actuala pentru ca incalca legislația europeana. Pe fondul acestei declarați, prețurile la gaze pe piața europeana au explodat. Germania trimite o unda de soc în Europa!…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cifra de afaceri a…

- Gazprom a anunțat ca exporturile de gaze naturale vor ajunge la 183 de miliarde de metri cubi pana la finalul anului. Astfel se confirma estimarile precedente. Potrivit specialiștilor, compania ruseasca beneficiaza de pe urma creșterii record a prețurilor din acest an, livrarile fiind restranse. Gaprom…

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Prețurile record din Europa continentala au atras atenția asupra rezervelor mai mici de gaze naturale din Rusia in aceasta vara. Prețul la gazele naturale a avut efect și asupra celor de la energia electrica. Acest lucru i-a determinat pe unii lideri sa se intrebe daca Moscova a executat o contracție…