- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a scazut usor, la 642 de cazuri, dupa ce s-au inregistrat 813 marti si 665 miercuri. De la inceputul epidemiei, in Italia au murit din cauza covid-19 32.486 de persoane, ceea ce o plaseaza pe locul trei dupa Statele Unite si Marea Britanie. Numarul total al…

- Numarul total al cazurilor de Covid-19 inregistrate in lume a depasit vineri 3,25 de milioane. Cercetatorii si analistii universitatii americane au anuntat ca, in total, de la inceputul pandemiei, mai mult de 1,01 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor a…

- Potrivit Universitații Johns Hopkins, numarul victimelor coronavirusului din intreaga lume a depașit 200.000 de persoane. Prima țara dupa rata mortalitații ramine Statele Unite, unde au murit mai mult de 53.000 de pacienți cu COVID-19. Pe locul doi se afla Italia (26 400), pe locul trei – Spania (22…

- Cunoscuta universitate britanica Oxford demareaza o testare pe oameni pentru un vaccin contra COVID-19. Peste 1000 de voluntari vor lua parte la cercetare, iar jumatate dintre ei vor fi injectați cu vaccinul anti-COVID 19, iar cealalta jumatate, cu un vaccin neutru.Mai bine de jumatate dintre cei 1112…

- De regula, hidroxiclorochina este folosita impotriva paludismului. Acest test numit de faza a treia, adica in stadiu avansat, va incepe in cateva saptamani in peste 12 locații din Statele Unite iar rezultatele vor fi publicate in curand, a precizat laboratorul elvețian. Folosirea hidroxiclorochinei…

- Potrivit datelor comunicate de Johns Hopkins University, cel putin 95.699 de oameni au murit din cauza Covid-19. Cele mai multe cazuri au fost raportate de Statele Unite, cu peste 465.300. Cele mai multe, in statul New York (aproximativ 160.000). SUA sunt urmate de Spania - cu peste 153.200, Italia…

- Un baiat de 13 ani din Marea Britanie, testat pozitiv pentru coronavirus, a murit marți, au anunțat reprezentanții spitalului King's College Hospital Trust din Londra, unde era internat copilul, scrie BBC. „Din pacate, un baiat de 13 ani care a fost testat pozitiv pentru Covid-19 a murit, iar gandurile…

- Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate in Florida si Michigan, iar numarul total a depasit o mie. In total, 38 de state americane au pacienti testati pozitiv. Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California si New York, cu peste 170. Dupa California, Massachusetts…