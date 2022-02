Stiri pe aceeasi tema

- Compania de teatru independent Arte-Factum va difuza, luni, in premiera, inaintea spectacolului "dosztoievskij [email protected]/reopening", spotul campaniei "Ruga pentru pace", initiata de Radio Romania Cultural, ca "apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia razboiului din Ucraina"

- Compania de teatru independent Arte-Factum va difuza, luni, in premiera, inaintea spectacolului "dosztoievskij [email protected]/reopening", spotul campaniei "Ruga pentru pace", initiata de Radio Romania Cultural, ca "apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia razboiului din Ucraina", informeaza News.ro.…

- Compania de teatru independent Arte-Factum este prima care va difuza, luni, 28 februarie 2022, inaintea spectacolului dosztoievskij [email protected]/reopening, spotul campaniei Ruga pentru pace, inițiata de Radio Romania Cultural, ca ”apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia razboiului din Ucraina”.…

- Compania de teatru independent Arte-Factum este prima care va difuza, luni, 28 februarie, inaintea spectacolului dosztoievskij [email protected]/reopening, spotul campaniei Ruga pentru pace, inițiata de Radio Romania Cultural, ca „apel la solidaritate, empatie si compasiune cu tragedia razboiului din Ucraina”. Spectacolul…

- Compania independenta Arte-Factum si regizorul Levente Kocsardi va invita la spectacolul #dosztoievskij [email protected]/reopening – inspirat de romanul „Crima și pedeapsa” al lui Feodor Mihailovici Dostoievski. Cand? 21 ianuarie 2022 de la ora 19h00 Unde? Sala Studio a Centrului de Cultura si Arta Timiș, Timisoara,…

- Postul Etno TV va difuza in zilele de 28, 29 și 30 decembrie, intre orele 18,00 și 20,00, cea de-a VIII-a ediție a festivalului național de folclor „Tradiții la romani 2021”, o producție de anvergura a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș din acest an. In 28 decembrie va putea fi revazut…

- Tradiții romanești in prag de Anul Nou la Etno TV, impreuna cu Ansamblul Profesionist Banatul și invitații sai. In 28-29-30 decembrie, intre orele 18 și 20, postul Etno TV difuzeaza Festivalul Național de Folclor Tradiții la romani, ediția a VIII-a, 2021, una dintre producțiie de anvergura ale Centrului…

- Școala de Arta a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita miercuri, 1 decembrie 2021, de la ora 13, la spectacolul ”Suflet de roman”. Vor urca pe scena salii de spectacole a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1) elevi ai claselor de canto-muzica…