- Prețul la energie și la gaze se afla in legatura directa și acesta este unul dintre motivele pentru care, daca s-au scumpit gazele, s-a scumpit și curentul electric, potrivit lui Laurențiu Urulescu, membru al consiliului director al Asociației...

- Scopul acestuia este promovarea valorilor crestine ortodoxe in randul tinerilor, iar obiectivele sunt: realizarea de activitati religioase, filantropice si culturale cu tinerii si infiintarea unei linii telefonice dedicate celor care se confrunta cu probleme emotionale.Din data de 1 septembrie 2021,…

- Spania are propriul tramvai in Depoul CTP Iași. Cel mai nou vagon personalizat de catre Asociația Tramclub Iași este denumit „Tramvaiul Spaniei” și va purta ieșenii pe strazile Iașului, intr-o atmosfera iberica, incepand cu 31 iulie 2021. Inițiativa aparține Ambasadei Spaniei la București, care organizeaza…

- Compania spaniola Iberdrola Renovables Energia SA, care activeaza pe piața de producere a energiei electrice din surse regenerabile și parte a gigantului Iberdrola, a fost plasata sub ancheta oficiala pentru o prosupusa dare de mita intr-o problema din Romania. Firma spaniola ar fi platit pentru a fi…

- Luni, 5 iulie 2021, in Abrud, la streașina bisericii cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a avut loc proiecția de film in aer liber intitulata „#Filmanoil”. Timp de doua ore, cateva zeci de tineri au vizionat impresionanta poveste a peliculei „Cei 33” și s-au putut bucura unii de ceilalți intr-o…

- Din cauza creșterii cosumului de apa potabila folosita in exces de catre utilizatorii serviciului de furnizare a apei potabile in scop agricol și pentru gradinarit, Compania de Apa Arieș, face un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CARAȘ-SEVERIN – In cadrul rețelei se dorește și implementarea coridorului de transport Via Carpatia, pe al carui traseu se afla și județul nostru! Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a semnat ieri, in cadrul celei de-a doua ediții a Forumului Regiunilor I3M, derulata online…

- Președintele Consilului Județean Vrancea, Catalin Toma a anunțat marți ca taxa pe apa pluviala va fi anulata. Decizia a fost luata dupa ce tot mai mulți vranceni s-au plans ca taxa solicitata de Compania de Utilitați Publice (CUP) este una discreționara și care impovareaza bugetul vrancenilor.…