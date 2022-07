Stiri pe aceeasi tema

- In curand, cel mai probabil in aceasta vara, vor incepe lucrarile pe 43 de strazi din municipiu care se confrunta des cu probleme cauzate de conductele vechi, a anunțat Simona Savulescu, directorul Companiei de Apa. 320 milioane de euro, la atat se ridica finanțarea europeana obținuta de Compania de…

- In timp ce unele meserii, precum destramator, inspector telegrame, pregatitor gogosi de matase sau preparator ulei de copite au fost eliminate din nomenclatorul „Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR)”, altele sunt recunoscute oficial și introduse pe lista celor intalnite pe piața muncii din țara.…

- De-a lungul anilor scurși de la revoluție incoace, politicieni de toate rangurile și-au facut un titlu de glorie in a-și exprima trairile fața de cea de-a patra putere din stat. Mai precis fața de reprezentanții ei, ziariștii. De la „mai animalule” al lui Ion Iliescu și „țiganca impuțita” ori „gaozarule”…

- NEEDUCAȚI… Un barladean și-a gasit mașina parcata langa bloc, manjita cu oua aruncate pe capota și pe parbriz! Gestul de a-i bombarda omului mașina cu oua a fost facut, cu siguranța, de un vecin care s-a „ouat” de nervi, ca nu mai avea locul de parcare „liber” pentru mașina sa, deși acolo este parcare…

- Romania ramane cu tot mai puține fabrici de zahar in țara, situație care reduce capacitatea de producție și determina un procent mai mare al importurilor. In acest context, Agrana Romania a inregistrat un profit de peste doua milioane de euro in anul precedent. Razboiul din Ucraina a determinat o schimbare…

- Un incediu a izbucnit, miercuri, la o locuința de pe raza localitații Coțatcu, comuna Podgoria. Salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Sarat intervin in aceste momente cu doua autospeciale de stingere, o autocisterna și o ambulanța SMURD cu un total de 12 subofițeri ce sunt coordonați…

- Compania de Distribuție Energie Electrica Romania, unul dintre cei șase mari operatori naționali de rețele de profil, are un plan de investiții pentru anul 2022 in valoare de 689 milioane de lei, pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție. Astfel, pe langa continuarea modernizarii…

- Decizie neașteptata a administrației Portului Constanța! Dupa ce, anul trecut, firma ramniceana Getica 95 a lasat portul in bezna, reziliind contractul aflat in derulare, managerii constanțeni au decis sa cumpere, in regim de urgența, energie electrica de la… Getica 95! Firma din Ramnicu Sarat este…