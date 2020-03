Stiri pe aceeasi tema

In contextul sprijinirii masurilor preventive legate de situația creata de noul COVID-19 și instituirea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, Compania de Apa Arieș informeaza utilizatorii...

- Constanteni, stati acasa Chiar daca v au expirat documentele de identitate, nu trebuie sa va prezentati la Serviciul Evidenta Persoane pentru preschimbare.Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 16 Martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei precizeaza clar ca documentele…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- Ziarul Unirea Mesajul prim-adjunctului șefului ISU Alba, Ovidiu Costea: „Stați acasa! Mai avem inca o șansa… O șansa pe care Italia nu o mai are!” Mesajul prim-adjunctului șefului ISU Alba, Ovidiu Costea: „Stați acasa! Mai avem inca o șansa… O șansa pe care Italia nu o mai are!” Prim-adjunctul ... Mesajul…

- Ziarul Unirea FOTO| ”NOI suntem la munca pentru voi! VOI stați acasa pentru noi!” – Campanie pe facebook pentru limitarea cazurilor de coronavirus Pentru cei care se plang ca trebuie sa stea in case, personalul medical de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-a…

- Autoritațile romane au intrat in Scenariul 3 in lupta cu raspandirea coronavirusului SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, iar angajații din cadrul ISU Timiș le-au transmis un mesaj locuitorilor. „Acum, mai mult ca oricand, avem nevoie de solidaritate! NOI suntem la munca pentru voi! VOI stați acasa…

- In contextul pandemiei de COVID-19, un numar mare de companii au decis sa-și trimita angajații sa lucreze de acasa. Conform studiilor, productivitatea creste cu 38% in cazul celor care muncesc de acasa, scrie...

In contextul masurilor preventive legate de situația creata de noul COVID-19 Compania de Apa Arieș recomanda utilizatorilor evitarea deplasarilor la punctele de relații cu publicul/casieriile...