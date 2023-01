Stiri pe aceeasi tema

- Compania Curent Metal, una dintre cele mai mari din Dambovița, face angajari la inceput de an. In aceasta perioada, societatea cauta operatori pentru departamentul de mentenanța. Programul de lucru va fi de luni pana vineri, in trei schimburi. Pentru cei care doresc sa faca parte din colectivul Curent…

- Astazi, PSD-ist de marca, odinioara vedeta aspiranta a muzicii anilor 2000. Este vorba de Andrei, fiul eurodeputatei Rovana Plumb, la randul sau politician, vicepreședintele organizației Dambovița a respectivului partid. Inainte sa ajunga in fruntea organizației județeane, funcție in care, spre dezaprobarea…

- 229 unitați in care se comercializau produse de origine animala și nonanimala au fost controlate in județul Dambovița, in perioada de dinainte de Craciun și Sarbatorile de iarna. Inspectorii sanitari veterinari dambovițeni au aplicat amenzi de peste 360 mii lei pentru neregulile constatate. Potrivit…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» va funcționa dupa urmatorul program: Program normal, de marți pana sambata, 20-24 decembrie, intre orele 10:00 – 17:00 (16:30 ultima intrare). Duminica, 25 decembrie – inchis. Program normal, de marți pana sambata,…

- PENNY a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna 2022 – 2023. In perioada 19-23 decembrie 2022, magazinele Penny au programul de functionare prelungit cu o ora. Astfel, poti sa iti faci cumparaturile pana la ora 22.00, fata de ora 21.00 in mod normal. • Programul magazinelor…

- Magazinele Lidl din Romania vor avea un program special de Craciun si in saptamana premergatoare acestei asteptate sarbatori. Vezi programul magazinelor Lidl din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile! Pentru a petrece mai mult timp impreuna cu familiile de Sarbatori, și anul acesta…

- POSTA, INTR-O NOUA ETAPA… Dupa distribuirea celor cinci biciclete electrice, pentru postasii vasluieni urmeaza si alte vesti foarte bune. Oficiile postale din judet vor fi dotate cu stelaje de cartare, pupitre pentru factorii postali, mese destinate salii publicului, precum si cu dulapuri si birouri…

- Direcția de Asistența Sociala Brașov face urmatoarele precizari referitoare la Campania ,,Dar din suflet pentru seniori”, cu ocazia sarbatorilor de Craciun 2022: Beneficiarii sunt pensionarii care au domiciliul stabil in municipiul Brașov, au venituri de pana la 1.700 lei/luna și varsta de minim 63…