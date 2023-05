Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila), a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila).…

- „Primii 300 metri de asfalt au fost asternuti astazi pe Drumul Expres Galati-Braila. Antreprenorul roman ajuns la un stadiu fizic de 50% al lucrarilor a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila). Potrivit contractului, circulatia…

- O echipa romaneasca de tineri cercetatori va trimite astazi o imprimanta 3-D in spațiu. Dispozitivul a fost creat de studenți de la Universitatea Politehnica București și iși propune sa ușureze sarcinile astronauților. Daca actuala misiune se dovedește un succes, imprimanta 3-D va fi trimisa și pe Stația…

- Racheta are la bord un echipaj format din doi astronauti americani, un cosmonaut rus si un astronaut din Emiratele Arabe Unite și a fost lansata joi de la Centrul Spatial Kennedy al NASA din Florida.

- O racheta a companiei SpaceX, care are la bord un echipaj format din doi astronauti americani, un cosmonaut rus si un astronaut din Emiratele Arabe Unite, a fost lansata joi de la Centrul Spatial Kennedy al NASA din Florida intr-o misiune spre Statia Spatiala Internationala (ISS),

- Racheta Falcon 9 a SpaceX, compania spatiala a lui Elon Musk, a decolat in aceasta dimineata de la Centrul Spatial Kennedy din Florida SUA , in jurul orei 07:30 ora Romaniei , conform anuntului facut de compania SpaceX. Este a doua incercare a companiei de a trimite pe ISS echipajul Crew 6, dupa ce…

- Agentia spatiala japoneza Jaxa a selectat un medic in varsta de 28 de ani si un functionar de la Banca Mondiala in varsta de 46 de ani pentru a deveni noii astronauti ai tarii, o premiera in ultimii 13 ani.