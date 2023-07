Compania Apa Brașov: Furnizarea apei, întreruptă duminică pe două străzi din municipiu Compania Apa Brașov va efectua duminica, operațiuni de igienizare a rezervorului de apa Coasta Vacii, fapt ce nesecisa intreruperea apei pe doua strazi din cartierul Schei. Compania Apa Brașov anunta ca va efectua operațiuni de igienizare a rezervorului de apa Coasta Vacii ,din cartierul Schei , in data de 23.07.2023, astfel furnizarea apei va fi intrerupta pe mai multe strazi din zona. Pentru a putea realiza aceste lucrari in mod eficient, furnizarea apei va fi intrerupta in timp de aproximativ opt ore. Persoanele care vor avea apa intrerupta pe perioada lucrarilor sunt sfatuite sa iși faca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

