Stiri pe aceeasi tema

- Trei profesori de drept considera ca ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump este justificata - si chiar necesara - pentru a proteja democratia americana, devenind astfel tinta furiei alesilor republicani, care i-au acuzat de partinire intr-o audiere-fluviu in Congres, relateaza AFP.

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Donald Trump si-a dat frau liber furiei impotriva procedurii destituirii care il ameninta, intr-un interviu telefonic dezlanat, in care a amestecat atacuri, insulte - ”acesti oameni sunt bolnavi” - si teorii ale complotului, relateaza AFP, potrivit news.ro.In urma unei serii de audieri publice…

- Republicanii au incercat marti sa il discrediteze pe Alexander Vindman, un martor cheie in ancheta deschisa in vederea declansarii procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, ofiter american nascut la Kiev si consilier al Casei Albe, care si-a alertat superiorii ierarhici dupa ce l-a auzit…

- Donald Trump "se interesa mai mult" de deschiderea unei anchete asupra rivalului sau Joe Biden in Ucraina decat de situatia din aceasta tara, a afirmat miercuri un inalt diplomat audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire care il ameninta pe presedintele american, relateaza AFP. William Taylor,…

- Primele audieri televizate ale procedurii exceptionale de destituire a lui Donald Trump au inceput miercuri, intr-o sala intesata, in Congresul american, in care democratii afirma ca vor sa actioneze ”fara ranchiuna” impotriva presedintelui republican pe care-l suspecteaza de abuz de putere, relateaza…

- Donald Trump prefera sa vorbeasca despre baseball si despre victoria istorica a Washington Nationals in campionatul nord-american decat despre procedura de destituire care il vizeaza in Congres, relateaza AFP potrivit Agerpres. Presedintele american, care i-a primit luni pe "Nats" pentru a sarbatori…

- Donald Trump prefera sa vorbeasca despre baseball si despre victoria istorica a Washington Nationals in campionatul nord-american decat despre procedura de destituire care il vizeaza in Congres, relateaza AFP, scrie Agerpres.