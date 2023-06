Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situația creata pana la acest moment ca urmare a problemelor ivite, respectiv lipsa aparaturii pentru indepartat pasarile de pe raza aerodromului, lipsa organizațiilor de intreținere precum și refuzul extinderii programului operare de catre controlorii de trafic, in situații de nevoie…

- Conducerea companiei aeriene Dan Air, singura care folosește, in acest moment, aeroportul din Brașov, a decis sa utilizeze in continuare acest aeroport, in ciuda faptului ca respectiva aerogara, cea mai noua din Romania, are program numai pana la ora 19. Aeroportul internațional de la Ghimbav (județul…

- Compania DAN AIR anunța intenția de a-și suspenda operarea zborurilor de pe aeroportul Brașov. Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, investiție de 140 de milioane de euro, a fost inaugurat chiar in aceasta luna și a avut deja parte de intarzieri și plangeri, anunța Economedia.ro . UPDATE Cu toate…

- Aeroportul Internațional Brașov a primit lovitura de grație, dupa ce scandalul dintre operatorul aerian Dan Air și ROMATSA a ajuns la un nivel superior! Compania a anunțat organizarea unei conferințe de presa, marți, 27 iunie, in care dorește sa anunțe suspendarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional…

- Dan Air, prima companie ce efectueaza zboruri regulate pe Aeroportul Brașov, cel mai nou aeroport din Romania și cel mai nou din Romania, a sesizat pe pagina sa oficiala de Facebook o situație delicata cu care s-a confruntat sambata, 24 iunie 2023.Concret, un avion Dan Air ce avea traseul Madrid-Brașov-București…

- Un zbor Dan Air pe ruta Madrid-Brașov-București a fost ținut sambata in aer mai multe minute și i s-a permis sa aterizeze puțin inainte de inchiderea programului Aeroportului Brașov - ora 19. Aeronava nu și-a mai putut continua zborul catre Capitala, iar pasagerii au fost preluați de un autocar. ”Este…

- Doua zboruri dinspre Chișinau au fost anulate in dupa-amiaza acestei zile de catre compania FlyOne. Cursele urmau a fi operate inspre Franța și Italia. Zborurile inspre Nisa și Parma erau planificate astazi, 10 iunie, insa compania aeriana a anunțat printr-un mesaj ca ambele au fost anulate, transmite…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului calator programul de transport urban si metropolitan pentru perioada 01 – 05 iunie 2023: 01.06, 04.06 si 05.06.2023 – circulatia se va desfasura intre orele 6,00–23,00, conform programului pentru zilele de duminica ; 02.06 – 03.06.2023…