Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni, sambata, pentru a dispune masurile care se impun, dupa ce, vineri, Capitala a reintrat in „zona roșie” de...

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni, sambata, pentru a dispune masurile care se impun, avand in vedere trecerea Capitalei in zona rosu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca. Citește și: Alexandru…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni, sambata, pentru a dispune masurile care se impun, avand in vedere trecerea Capitalei in zona rosu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca. !function(e,i,n,s){var…

- Potrivit datelor DSP București, rata de infectare in Capitala raportata vineri a fost 3,05. Capitala reintra astfel in scenariul rosu, informeaza agerpres .DSP a comunicat Prefecturii Capitalei incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori pentru Bucuresti in ultimele 14 zile…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti se reuneste vineri pentru a discuta despre reluarea cursurilor in scoli. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației civile/ Proiect al MApNPurtatorul de cuvant al Prefecturii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se reuneste vineri pentru a discuta despre reluarea cursurilor in scoli. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a confirmat pentru Agerpres ca sedinta va avea loc incepand cu ora 10.00.

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste in sedinta vineri, de la ora 13,00, avand in vedere ca doua zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de locuitori, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei…