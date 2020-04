Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți a fost modificat art. 4 din Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența Abrud din data de 07.04.2020. Vor fi afișate masurile in zona magazinelor, farmaciilor, spațiilor publice frecvent circulate de pe raza orașului. Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2004…

- Avand in vedere prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, aprobata prin Legea 15/2005, in temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența, constituit la nivelul orașului Abrud, s-a intrunit in ședința, astazi, 27 martie 2020, și a adoptat urmatoarele masuri: HOTARAREA NR. 2 Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, aprobat…

- HOTARAREA NR. 6 din 24 martie 2020 a Comitetului local pentru Situații de Urgența al Municipiului Deva COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA AL MUNICIPIULUI DEVA Avand in vedere: Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19,…

- Avand in vedere prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, aprobata prin Legea 15/2005, in temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații…

- Intr-un comunicat semnat de coorodonatorul Centrului de Permanenta din Ostroveni, dr. Alin Obogeanu, se face un apel catre cei care doresc sa beneficieze de serviciile medicale ale acestei institutii sa o faca numai in cazul in care sufera de o afectiune cuprinsa in lista de urgente de ”cod verde”,…

- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis luni inchiderea tuturor școlilor din Romania vreme de o saptamana, incepand de miercuri, 11 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii. Decizia vine dupa ce Grupul de suport tehnico-științific condus de Raed Arafat, a propus…