In aceasta seara, Comitetul pentru Situații de Urgența al Județului Buzau a emis o hotarare privind suspendarea activitații didactice cu prezența fizica in unitațile de invațamant preuniversitar de pe raza municipiului Buzau și a comunelor Ulmeni, Cernatești, Stalpu, Magura, Glodeanu Siliștea, Mihailești, Poșta Calnau, Vintila Voda, Maracineni, Blajani, Vernești, Unguriu, Sapoca, Bradeanu și Rușețu, unde … Articolul Comitetul Județean pentru Situații de Urgența: Școlile din municipiul Buzau și din 15 comune, in on-line apare prima data in Opinia Buzau .