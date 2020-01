Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse social-democrate, in sedinta CExN principala tema de analiza va fi motiunea de cenzura. Un alt subiect important aflat pe ordinea de zi va fi organizarea congresului. Este posibil sa fie luate in discutie propunerile venite din partea tuturor membrilor de modificare a statutului,…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, de la ora 17,00, pe ordinea de zi a sedintei fiind teme legate de motiunea de cenzura si congresul partidului, care urmeaza sa aiba loc la finalul lunii februarie.Vezi și: FOTO Prins cu MINCIUNA: Ministrul Sanatații a spus ca opereaza…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, de la ora 17,00, pe ordinea de zi a sedintei fiind teme legate de motiunea de cenzura si congresul partidului, care urmeaza sa aiba loc la finalul lunii...

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, de la ora 17,00, pe ordinea de zi a sedintei fiind teme legate de motiunea de cenzura si congresul partidului, care urmeaza sa aiba loc la finalul lunii februarie.

- Dupa ce a spus ca este decis in proporție de 50% sa candideze la șefia PSD, Marcel Ciolacu vine cu noi detalii. Miercuri seara, la Realitatea PLUS, liderul interimar al PSD a declarat ca nu știe daca va candida pentru transformarea in permanența a actualei funcții.El a discutat și despre posibilitatea…

- Conducerea interimara a PSD se reunește, luni, la sediul din Kiseleff, social-democrații urmând sa discute, între altele, despre alegerile anticipate și despre moțiunea de cenzura pe care o vor depune împotriva Guvernului Orban, informeaza Mediafax.Printre subiectele care vor…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis miercuri organizarea unui congres ordinar al partidului in data de 29 februarie anul viitor, au precizat surse social-democrate prezente la reuniune. Sedinta CEx a PSD este in desfasurare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste, miercuri, in prima sedinta dupa alegerea unei conduceri interimare a formatiunii. Reuniunea, potrivit anuntului transmis de Biroul de presa al PSD, va avea loc, de la ora 15,00, la sediul central al partidului. In cadrul sedintei…