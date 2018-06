Stiri pe aceeasi tema

- Gazele naturale extrase din Marea Neagra ar putea asigura din 2022 jumatate din necesarul de consum al Ungariei, care este in prezent circa 10 miliarde de metri cubi pe an, a declarat recent ministrul pentru Afaceri Externe si Comert de la Budapesta, Peter Szijjarto, potrivit unui comunicat de presa…

- Suspendarea actiunilor greviste de catre Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind si incheierea unui acord cu conducerea Ministerului Culturii au fost aduse luni in atentia Comisiei Europene, in cadrul sedintei comisiei de Dialog Social Live performance. Conform unui comunicat remis AGERPRES,…

- O noua hala de productie a companiei daneze din domeniul produselor medicale Coloplast a fost inuagurata in Nyirbator, la 265 de km est de Budapesta, marcand finalizare a celei de-a treia etape de extindere a fabricii de la incheierea primei in 2007, relateaza Budapest Business Journal. …

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a decis suspendarea actiunilor greviste programate a fi declansate in perioada urmatoare, in urma consultarii organizatiilor afiliate privind semnarea Acordului cu conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Federatia Cultura si Mass-Media…

- Parlamentul European "continua presiunea fara precedent" asupra Ungariei, declansata de pozitia guvernului de la Budapesta privind migratia, a declarat miercuri Gergely Gulyas, liderul parlamentarilor formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, relateaza agentia MTI.

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI. ”Ungaria va avea de dus…

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI. Orban…