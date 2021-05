Stiri pe aceeasi tema

- In Comitetul European al Regiunilor, dezbatere privind libera circulație in timpul pandemiei COVID-19 (Certificat verde digital) și extinderea producției de vaccin The post Comitetul European al Regiunilor, dezbatere privind libera circulație in timpul pandemiei COVID-19 (Certificat verde digital) și…

- Certificat COVID. Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulație in Europa in timpul pandemiei, rezoluția parlamentarilor fiind diferita de viziunea Comisiei Europene pe acest subiect. Urmeaza negocieri…

- Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulație in Europa in timpul pandemiei, rezoluția parlamentarilor fiind diferita de viziunea Comisiei Europene pe acest subiect. Urmeaza negocieri intre instituțiile…

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare la…

- Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul digital de vaccinare pana la targul de turism FITUR-2021, care se va desfasura la Madrid incepand cu 19 mai, a anunțat marți vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Parlamentul European si Consiliul UE lucreaza in prezent la definitivarea…

- Vicepresedintele Comisiei Europene spera ca certificatul digital unic la nivel european, prin care se face dovada vaccinarii, a testului negativ sau a unei infectii anterioare sa fie gata pana la finalul lunii mai. Fara acesta, a declarat el, ar trebui sa nu ne facem planuri de calatorie, la vara. ”Cine…

- Comisia Europeana va prezenta pe 17 martie un pachet de masuri axat pe desfasurarea calatoriilor si ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei. Acesta va include si propunerea sa privind „pasapoartele verzi digitale”, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Vorbind…

- Liderii UE au dezbatut intens tema existenței unui pașaport de vaccinare. Austria, Grecia, Italia, Spania, Bulgaria, Germnaia și nu numai au susținut ideea unui certificat digital de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. In consecița, s-a luat decizia realizarii…