Comisiile parlamentare reunite de buget, finante au aprobat, luni, cu 28 de voturi pentru si sapte impotriva, bugetul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) pe 2023.

Comisiile de buget-finante au termen pana luni, ora 12,00, sa intocmeasca raportul cu privire la revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, acesta fiind arestat preventiv in urma unei anchete a DNA, anunța Agerpres.

Amendamentele susținute de PSD privind reglementarea prețurilor la energie au fost depuse, marți, in Parlament. „Se va pune capat speculei din piața și se va asigura protecția consumatorilor casnici și a economiei naționale", afirma social-democrații.

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu cere ajutorul Uniunii Europene in contextul situației energetice dificile din R. Moldova. Declarații in acest sens au fost facute de șefa statului, in cadrul unei conferințe de presa, dupa discuția cu Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes…

Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment.

Premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului de Finanțe sa colaboreze cu ordonatorii de credite și sa aiba proiectul de buget pentru anul viitor, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament.

Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, in ședința de guvern, ca Executivul va adopta proiectul de buget pe 2023 in luna octombrie, urmand ca in noiembrie sa fie votat in Parlament.

- Sociologul Mirel Palada a facut public cel mai nou sondaj realizat de SOCIOPOL, care arata ce partide ar putea deține majoritatea in Parlament in cazul in care vor fi organizate alegeri anticipate. Conform acestuia, PSD se menține inca pe primul loc, urmat de AUR care a crescut spectaculos, in timp…